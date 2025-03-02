Огромные камни двигаются самостоятельно: ученые раскрыли загадочную тайну Долины смерти

В Национальном парке "Долина Смерти" в Калифорнии происходит уникальное природное явление – гигантские валуны весом до 320 кг самостоятельно передвигаются. Это загадочное явление долгое время оставалось неразгаданным, но в 2014 году ученые выяснили его природу, используя GPS-трекеры и камеры замедленной съемки.

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Исследование, опубликованное в PLOS One, впервые зафиксировало движение камней. Оказалось, что зимой на дне высохшего озера появляется узкий слой льда (3-6 мм). Когда лед начинает таять под действием солнца, а легкий ветер подталкивает льдины, они толкают камни вперед. Об этом пишет IFLScience.

Зафиксированные случаи показали, что валуны двигаются со скоростью 2-5 метров в минуту, а однажды 60 камней сдвинулись одновременно, преодолев до 224 метров. Это настоящие "ралли камни", которые оставляют за собой длинные следы в пустыне.

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