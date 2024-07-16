Дуже ненадійні: топ-6 європейських авто, які краще не купувати

Коли українці обирають новий чи вживаний автомобіль, вони часто надають перевагу авто з Європи. Ці машини, як правило, вирізняються своєю надійністю та легкістю в обслуговуванні завдяки строгим стандартам якості та доступності деталей. Однак не всі європейські авто заслуговують на увагу.

Навіть серед відомих брендів з бездоганною репутацією можуть трапитися кілька моделей, які викликають сумніви. За версією експертів видання GO існує шість таких автомобілів, які краще оминати.

Volvo XC40

Шведський автовиробник Volvo, який зазвичай славиться своєю якістю, іноді стикається з провалами. У 2023 році авторитетний проєкт Consumer Reports включив Volvo до переліку 15 автомобільних марок з найнижчою надійністю, виставивши їм оцінку 45 балів зі 100. Тогорічна модель XC40 була визнана однією з найменш надійних на ринку, що призвело до ряду відкликань.

BMW 520i

У моделі BMW 520i виявлені постійні проблеми з ланцюгом ГРМ, що можуть спричинити вихід з ладу масляного насоса. Фахівці застерігають, що такі проблеми можуть призвести до серйозних поломок двигуна у довгостроковій перспективі. Також у цій моделі спостерігаються неполадки з паливними форсунками та тиском масла, що загрожує заклинюванням двигуна.

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Volkswagen Taos

Німецька марка Volkswagen зайняла третє місце у рейтингу TopSpeed найменш надійних автомобільних брендів з оцінкою 31 бал зі 100. Компактний кросовер Taos 2022 та 2023 років був визначений як один з найгірших виборів у своєму класі.

Fiat 500X

Розширена версія Fiat 500 викликала чимало проблем для власників. Незважаючи на позитивні відгуки про базову модель, ця модифікація отримала ряд технічних недоліків. Особливо критикують слабкий двигун цього автомобіля.

Audi A6

Четверте покоління Audi A6 зіткнулося з численною критикою, особливо моделі, що випускалися з 2012 по 2015 рік. Власники скаржаться на шум гальм, проблеми з рульовим керуванням та двигуном. Також з’являються скарги на регулятор тиску пального, поліклиновий ремінь та високе споживання масла.

Mercedes-Benz GLE

Видання TopSpeed визначило Mercedes-Benz як найменш надійний автомобільний бренд у 2023 році з оцінкою надійності 24 бали зі 100. Модель GLE була названа найгіршою за надійність у лінійці бренду.

Нагадаємо, раніше UAportal писав про топ-10 найменш надійних авто 2024 року.

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