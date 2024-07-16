Очень ненадежные: топ-6 европейских авто, которые лучше не покупать

Когда украинцы выбирают новый или подержанный автомобиль, они часто отдают предпочтение авто из Европы. Эти машины, как правило, отличаются своей надежностью и легкостью в обслуживании благодаря строгим стандартам качества и доступности деталей. Однако не все европейские авто заслуживают внимания.

Даже среди известных брендов с безупречной репутацией могут попасться несколько моделей, которые вызывают сомнения. По версии экспертов издания GO существует шесть таких автомобилей, которые лучше обходить стороной.

Volvo XC40

Шведский автопроизводитель Volvo, который обычно славится своим качеством, иногда сталкивается с провалами. В 2023 году авторитетный проект Consumer Reports включил Volvo в перечень 15 автомобильных марок с самой низкой надежностью, выставив им оценку 45 баллов из 100. Прошлогодняя модель XC40 была признана одной из наименее надежных на рынке, что привело к ряду отзывов.

BMW 520i

В модели BMW 520i обнаружены постоянные проблемы с цепью ГРМ, которые могут привести к выходу из строя масляного насоса. Специалисты предостерегают, что такие проблемы могут привести к серьезным поломкам двигателя в долгосрочной перспективе. Также в этой модели наблюдаются неполадки с топливными форсунками и давлением масла, что грозит заклиниванием двигателя.

Читайте также: Какие авто можно купить в Украине до 4000 долларов

Volkswagen Taos

Немецкая марка Volkswagen заняла третье место в рейтинге TopSpeed наименее надежных автомобильных брендов с оценкой 31 балл из 100. Компактный кроссовер Taos 2022 и 2023 годов был определен как один из худших выборов в своем классе.

Fiat 500X

Расширенная версия Fiat 500 вызвала немало проблем для владельцев. Несмотря на положительные отзывы о базовой модели, эта модификация получила ряд технических недостатков. Особенно критикуют слабый двигатель этого автомобиля.

Audi A6

Четвертое поколение Audi A6 столкнулось с многочисленной критикой, особенно модели, выпускавшиеся с 2012 по 2015 год. Владельцы жалуются на шум тормозов, проблемы с рулевым управлением и двигателем. Также появляются жалобы на регулятор давления топлива, поликлиновый ремень и высокое потребление масла.

Mercedes-Benz GLE

Издание TopSpeed определило Mercedes-Benz как наименее надежный автомобильный бренд в 2023 году с оценкой надежности 24 балла из 100. Модель GLE была названа худшей по надежности в линейке бренда.

Напомним, ранее UAportal писал о топ-10 наименее надежных авто 2024 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!