Volkswagen опинився в аутсайдерах: топ-10 найменш надійних авто 2024 року

Надійність автомобіля є ключовим аспектом при покупці, оскільки це визначає довговічність та безпроблемність його служби.

Видання USNews, користуючись даними аналітичного агентства JDPower, опублікувало рейтинг найненадійніших авто 2024 року. Ці машини отримали середні та задовільні оцінки від власників за період їхньої експлуатації протягом трьох років.

Десять автомобілів, які отримали найнижчі оцінки надійності у 2024 році за версією USNews :

Volkswagen ID.4 набрав 54 бали зі 100, що є найнижчим показником серед оцінених моделей за надійністю.

Cadillac Lyriq отримав 60 балів зі 100 і посів друге місце за проблемами з надійністю, які часто виникають у цієї моделі.

Audi Q4 e-tron отримав 63 бали зі 100 і також відзначився низьким рівнем надійності, що вплинуло на його загальний рейтинг.

Toyota Supra набрав також 63 бали зі 100, і спортивна модель не вражає своєю надійністю.

Polestar 2 і Toyota bZ4X обидва здобули 64 бали зі 100. Шведський Polestar і перший електричний кросовер Toyota також відзначилися низькими показниками надійності.

Ford Mustang Mach-E набрав 69 балів зі 100, однак його оцінка надійності також залишає бажати кращого.

Tesla Model Y та Mazda CX-50 обидва заробили 70 балів зі 100. Моделі від Tesla та Mazda показали середні результати щодо надійності.

Volvo XC90 закрив список з таким самим рейтингом 70 балів зі 100, і цей шведський кросовер також має певні проблеми з надійністю.

Даний список сприятиме, щоб майбутні покупці уникли придбання проблемних авто та обирали більш надійні та перевірені моделі.

Нагадаємо, раніше UAportal писав про те, які авто можна купити в Україні до 4000 доларів.

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