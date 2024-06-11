Обов'язково дивитись з друзями: три найкращі комедії, які піднімуть настрій

Втомлюєтеся від сірих буднів? Прагнете розслабитися та посміятися від душі? Тоді комедійні фільми – саме те,що вам потрібно! Зберіть друзів, приготуйте попкорн, і чудовий вечір вам гарантовано!

Кіно 24 підготувало добірку з 3 комедій, які неодмінно піднімуть ваш настрій:

"Чого хочуть жінки"

Нік Маршалл, працівник рекламного агентства, мріє про підвищення. Проте його амбітні плани руйнуються, коли на посаду його керівника призначають Дарсі МакКваєр. Розчарований Нік не здається і вирішує використати несподіваний "дар", який він отримав після удару блискавки: тепер він може чути думки жінок!

Ця унікальна здатність допоможе Ніку не лише створити рекламу, яка підкорить серця жінок, але й налагодити стосунки з донькою та завоювати увагу чарівної продавчині з кав'ярні.

"Невдахи"

Чарлі, невдалий кілер, та Фред, добродушний простак, вирушають у спільну подорож, яка перевертає їхні життя.Друзі потрапляють у кумедні ситуації, переживають захоплюючі пригоди та здобувають цінний досвід.

Несподівано Чарлі дізнається, що Фред володіє незвичайним даром – він приносить удачу. Цей дар стає ключем до успіху в ризикованій місії, яку друзям належить виконати.

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"Хамелеон"

Життя Франсуа Піньйона летить шкереберть: дружина йде, робота на межі звільнення, а думки про самогубство стають все більш реальними. Сусід-психіатр, намагаючись допомогти Франсуа, пропонує йому незвичний метод боротьби з проблемами – гумор.

Здивований Франсуа вирішує спробувати й починає жартувати над своїми колегами. І, на його подив, це спрацьовує! Гумор стає рятівним колом, яке допомагає Франсуа подолати труднощі та знайти нове джерело натхнення.

Ці комедії – чудовий спосіб зарядитися позитивом, розслабитися та відволіктися від проблем.

Нагадаємо, ми вже писали про три фільми, які варто подивитись, якщо важко на душі.

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