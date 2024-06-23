Ніжний та витончений: такий манікюр полюбляє зірка 'Друзів' Дженніфер Еністон (фото)

Дженніфер Еністон відома не лише своїми акторськими талантами, але й елегантним стилем, який завжди актуальний. Її стрижки та манікюр стають зразками для наслідування, адже вони поєднують в собі простоту, елегантність і універсальність.

Сьогодні ми поговоримо про фірмовий манікюр Дженніфер Еністон, який можна назвати "непідвладним часу". Цей манікюр підходить до будь-якого образу, хай то повсякденний стиль або урочистий вихід.

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Який манікюр любить зірка серіалу Друзі Дженніфер Еністон. Джерело: Getty Images/Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Який манікюр любить зірка серіалу Друзі Дженніфер Еністон. Джерело: Getty Images/Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Секрет її бездоганних нігтів - це прозорий молочно-рожевий лак. Цей відтінок, який часто називають "нюдовим", є базовим елементом манікюрної капсули, подібно до білої футболки чи синіх джинсів у гардеробі. Він має чудовий вигляд на нігтях будь-якої форми та довжини, гармонійно поєднується з будь-яким одягом і його легко зробити вдома.

Який манікюр любить зірка серіалу Друзі Дженніфер Еністон. Джерело: Getty Images/Taylor Hill Який манікюр любить зірка серіалу Друзі Дженніфер Еністон. Джерело: Getty Images/Taylor Hill

Ось як створити манікюр Дженніфер Еністон:

Підготуйте нігті: Надайте їм бажаної форми (квадратні або squoval) та відшліфуйте поверхню.

Нанесіть лак: Виберіть прозорий молочно-рожевий лак і нанесіть два-три тонких шари.

Завершіть образ: Нанесіть глянцеве верхнє покриття, щоб закріпити результат і надати нігтям блиску.

Для додаткового догляду за нігтями використовуйте зміцнювач та живильну олію для кутикули. Якщо ви хочете зробити манікюр більш стійким, можете використовувати базу під лак.

Експериментуйте з різними формами нігтів, щоб знайти ту, яка вам найбільше підходить.

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