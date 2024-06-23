Нежный и утонченный: такой маникюр любит звезда ''Друзей'' Дженнифер Энистон (фото)

Дженнифер Энистон известна не только своими актерскими талантами, но и элегантным стилем, который всегда актуален. Ее стрижки и маникюр становятся образцами для подражания, ведь они совмещают в себе простоту, элегантность и универсальность.

Сегодня мы поговорим о фирменном маникюре Дженнифер Энистон, который можно назвать "неподвластным времени". Этот маникюр подходит к любому образу, будь то повседневный стиль или торжественный выход.

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Какой маникюр любит звезда сериала Друзья Дженнифер Энистон. Источник: Getty Images/Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Секрет ее безупречных ногтей – это прозрачный молочно-розовый лак. Этот оттенок, который часто называют "чудным", является базовым элементом маникюрной капсулы, подобно белой футболке или синим джинсам в гардеробе. Он прекрасно выглядит на ногтях любой формы и длины, гармонично сочетается с любой одеждой и ее легко сделать дома.

Какой маникюр любит звезда сериала Друзья Дженнифер Энистон. Источник: Getty Images/Taylor Hill

Вот как создать маникюр Дженнифер Энистон:

Подготовьте ногти: Придайте им желаемую форму (квадратные или squoval) и отшлифуйте поверхность.

Нанесите лак: Выберите прозрачный молочно-розовый лак и нанесите два-три тонких слоя.

Завершите образ: Нанесите глянцевое верхнее покрытие, чтобы закрепить результат и придать ногтям блеск.

Для дополнительного ухода за ногтями используйте укрепитель и питательное масло для кутикулы. Если вы хотите сделать маникюр более стабильным, можете использовать базу под лак.

Экспериментируйте с разными формами ногтей, чтобы найти ту, которая вам больше всего подходит.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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