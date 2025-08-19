Певні органи стануть непотрібними: вчені припустили, як виглядатимуть люди майбутнього

Науковці попереджають, що через сучасний спосіб життя у віддаленому майбутньому люди можуть залишитися без волосся і навіть втратити кілька частин тіла. Як зазначають експерти, поступові зміни у харчуванні, використанні технологій та вплив навколишнього середовища можуть спричинити серйозні еволюційні трансформації протягом тисячоліть.

Те, що колись було необхідним для виживання — волосся на тілі чи певні органи, — з часом може стати непотрібним і зникнути. Про це пише The Sun

Дослідники звертають увагу, що комфортні умови життя, зменшення фізичної активності та розвиток медицини поступово впливають на будову людини, реалізуючи зміни, які раніше існували лише на рівні гіпотез.

Читайте також: На території Хорватії виявили сторожову вежу віком 1800 років (фото)

Наприклад, волосся на тілі, яке колись слугувало для збереження тепла й захисту, нині втратило свою важливість. Окрім вій та брів, воно вже практично не виконує життєво необхідних функцій, адже сучасний одяг і кліматичні умови в оселях забезпечують людині достатній комфорт.

Раніше ми розповідали, що на території Мексики знайшли загублене місто майя.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!