Тиждень починається з сильної магнітної бурі: розклад штормів

У понеділок, 24 червня, по Землі вдарила потужна магнітна буря. Сила геомагнітного шторму складає 4 бали.

За даними сервісу Meteoagent, до 14 липня включно, графік магнітних бур буде "зеленим". Однак графік може змінюватися, залежно від активності на Сонці.

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Розклад магнітних бур на червень. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Розклад магнітних бур на червень. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Вплив магнітних бур на людину:

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей, особливо на метеозалежних. Серед симптомів виділяють:

головний біль;

запаморочення;

нудоту;

зміну тиску;

збільшення частоти серцевих скорочень;

погіршення сну;

зниження працездатності;

роздратованість;

апатію.

Щоб зменшити вплив магнітних бур на організм варто дотримуватися режиму дня та здорового сну. Також бажано їсти здорову їжу та пити багато води, уникати стресових ситуацій та більше перебувати на свіжому повітрі.

Від симптомів можуть допомогти контрастний душ, легка фізкультура, вітаміни та мінерали. За необхідності варто звертатися до лікаря.

Раніше науковці пояснили, що Сонце-зомбі одного разу може розірвати Землю.

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