Тиждень починається з сильної магнітної бурі: небезпечні дати

У понеділок, 8 липня, на Землі триває магнітна буря. Сила геомагнітного шторму становить 4 бали.

Згідно з даними сервісу Meteoagent, наступна активність очікується у четвер 11 липня, також із силою у чотири бали. Перед тим, геомагнітна активність стихне до трьох балів.

Ще однією небезпечною датою буде 14 липня, неділя. У цей день магнітна буря знову битиме з силою у чотири бали.

Графік магнітних бур на тиждень. Джерело: meteoagent.com Графік магнітних бур на тиждень. Джерело: meteoagent.com

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Основні ознаки впливу магнітних бур на людину полягають у головному болі. Він може супроводжуватися запамороченням, нудотою, блювотою.

Також метеочутливі люди можуть страждати від підвищення або зниження артеріального тиску. Окрім цього геомагнітна активність викликає:

Проблеми зі сном: можуть виникати безсоння, сонливість, кошмари.

Погіршення самопочуття: млявість, дратівливість, тривога, апатія.

Загострення хронічних захворювань: у людей з хронічними захворюваннями магнітні бурі можуть загострити симптоми.

Вплив магнітних бур на людей залежить від індивідуальної чутливості. Деякі люди більш чутливі до магнітних бур, ніж інші. Люди похилого віку та діти зазвичай більш чутливі до магнітних бур. Люди з хронічними захворюваннями більш схильні до негативного впливу магнітних бур.

Як захиститися від магнітних бур:

Уникати стресу: стрес може посилити негативний вплив магнітних бур.

Спати достатньо: сон допомагає організму відновитися після впливу магнітних бур.

Правильно харчуватися: вживати багато овочів і фруктів, пити чисту воду.

Знизити фізичні навантаження: у дні магнітних бур рекомендується знизити фізичну активність.

Приймати вітаміни: вітаміни групи B та магній можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур.

Приймати ліки: якщо у вас є хронічні захворювання, рекомендується проконсультуватися з лікарем про можливість прийому ліків під час магнітних бур.

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