Не лише вулкан: науковці зробили несподіване відкриття причин масової загибелі людей у Помпеях

Виверження Везувію 79 року н.е. не лише поховало Помпеї під шаром попелу та бруду, але й спричинило руйнівні землетруси, які, як тепер з'ясувалося, відіграли значну роль у загибелі людей.

Дослідження, опубліковане в журналі Frontiers in Earth Science, кидає нове світло на трагічну подію, що спіткала Помпеї, і підкреслює роль землетрусів у руйнуванні та загибелі людей.

Досліджуючи руїни Insula dei Casti Amanti, археологи виявили два скелети, що належать чоловікам віком близько 50 років. Їхні пози свідчать про те, що вони загинули не від вдихання попелу чи спеки, а були розчавлені обвалами будівель, спричиненими землетрусами.

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"Ми знайшли особливості, які не відповідали наслідкам вулканічних явищ, описаних у вулканологічній літературі про Помпеї. Потрібно було шукати інше пояснення", - говорить доктор Мауро Ді Віто, співавтор дослідження, вулканолог та директор INGV-Osservatorio Vesuviano, пише IFLScience.

Один із чоловіків, ймовірно, не очікував обвалу і був миттєво вбитий падаючою стіною. Інший же, усвідомлюючи небезпеку, намагався захиститися круглим дерев'яним предметом, уламки якого знайшли дослідники.

"Люди, які не змогли втекти з своїх укриттів, ймовірно, загинули під час землетрусів, що спричинили обвал і без того перевантажених будівель. Це сталося з двома знайденими нами людьми", - пояснює співавтор доктор Валерія Аморетті, антрополог, керівник Лабораторії прикладних досліджень Археологічного парку Помпеї.

Важливо, що обидва тіла знайшли на верхній частині шару вулканічної пемзи (пористий, природний матеріал, що утворився у процесі виділення газу та швидкого застигання вулканічної лави), а не під ним. Це означає, що вони пережили першу фазу виверження, коли протягом 18 годин на місто падало вулканічне каміння, змушуючи багатьох шукати притулок.

Переховуючись, вони стали жертвами землетрусів та обвалів будівель. Дослідники вважають, що обвал не був спричинений падінням уламків, а швидше за все, був наслідком сейсмічної активності. Згодом поселення було затоплено пірокластичними потоками гарячого газу та попелу, що призвело до загибелі тих, хто ще залишався живим.

"Нове розуміння руйнування Помпеї дає нам можливість ближче познайомитися з досвідом людей, які жили тут 2000 років тому. Вибір, який вони робили, та динаміка подій, які й досі вивчаються, вирішували питання життя та смерті протягом останніх годин існування міста", - підсумовує співавтор доктор Габріель Цухтрігель, директор Археологічного парку Помпеї.

Нагадаємо, за допомогою штучного інтелекту науковці розшифрували спалені Везувієм сувої Геркуланума. Обвугленим папірусам було близько 2000 років.

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