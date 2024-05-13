Не варто бігти за новими в магазин: як повернути життя розбитим пудрі та тіням

Розбили улюблену пудру або тіні? Не поспішайте засмучуватися! Завдяки простим лайфхакам ви зможете легко їх відновити та продовжувати використовувати. Про це пише Главред.

Спирт: універсальний помічник

Спирт - це, мабуть, найпоширеніший засіб для реставрації розбитої косметики. Він не лише дезінфікує, але й допомагає зберегти текстуру та сприяє швидкому висиханню.

Як відновити тіні за допомогою спирту:

Пересипте розбиті тіні в окрему ємність і розімніть їх до стану дрібної крихти. Додайте кілька крапель спирту та ретельно перемішайте, щоб отримати кашоподібну масу. Щільно утрамбуйте суміш у рефіл. Притисніть до рефілу серветку, щоб видалити надлишки спирту. Залиште тіні висихати на кілька годин.

Фіксатор для макіяжу: альтернатива спирту

Якщо під рукою немає спирту, його можна замінити фіксатором для макіяжу. Дії при цьому залишаються такими ж, як і з використанням спирту.

Важливо: спирт не підходить для відновлення тіней з глітером. Їх можна спробувати реставрувати без додаткових засобів:

Розмоліть тіні в дрібну пудру за допомогою блендера. Акуратно спресуйте пудру в рефілі, докладаючи зусиль. Коли тіні перестануть сипатися, їх можна використовувати.

Парфуми для хайлайтера

Для відновлення хайлайтера замість спирту можна використовувати улюблені парфуми. Цей метод не рекомендується для тіней, адже аромат може подразнювати очі.

Як відновити хайлайтер за допомогою парфумів:

Розбитий хайлайтер розімніть у дрібну крихту. Додайте кілька крапель парфумів і перемішайте до однорідної маси. Щільно утрамбуйте суміш у рефіл. Залиште хайлайтер висихати на кілька годин.

Пам'ятайте:

Для реставрації використовуйте чисті та сухі ємності та інструменти.

Дотримуйтесь пропорцій, щоб не зіпсувати текстуру косметики.

Якщо тіні або пудра сильно розбиті, їх може бути складно відновити повністю.

Завдяки цим простим порадам ви зможете подарувати друге життя своїй улюбленій косметиці та заощадити кошти.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити красивий макіяж.

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