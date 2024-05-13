Не стоит бежать за новыми в магазин: как вернуть жизнь разбитым пудре и теням

Разбили любимую пудру или тени? Не торопитесь расстраиваться! Благодаря простым лайфхакам вы сможете их легко восстановить и продолжать использовать. Об этом пишет Главред.

Спирт: универсальный помощник

Спирт – это, пожалуй, самое распространенное средство для реставрации разбитой косметики. Он не только дезинфицирует, но помогает сохранить текстуру и способствует быстрому высыханию.

Как восстановить тени с помощью спирта:

Пересыпьте разбитые тени в отдельную емкость и разомните их до состояния мелкой крошки. Добавьте несколько капель спирта и тщательно перемешайте, чтобы получить кашеобразную массу. Плотно утрамбуйте смесь в рефиле. Прижмите салфетку, чтобы удалить излишки спирта. Оставьте тени высыхать на несколько часов.

Фиксатор для макияжа: альтернатива спирту

Если под рукой нет спирта, то его можно заменить фиксатором для макияжа. Действия при этом остаются такими же, как с использованием спирта.

Важно: спирт не подходит для восстановления теней с глитером. Их можно попытаться реставрировать без дополнительных средств:

Размоли тени в мелкую пудру с помощью блендера. Аккуратно спрессуйте пудру в рефиле, прилагая усилия. Когда тени перестанут сыпаться, их можно использовать.

Духи для хайлайтера

Для восстановления хайлайтера вместо спирта можно использовать любимые духи. Этот метод не рекомендуется для теней, ведь аромат может раздражать глаза.

Как восстановить хайлайтер с помощью духов:

Разбитый хайлайтер разомните в мелкую крошку. Добавьте несколько капель духов и перемешайте в однородную массу. Плотно утрамбуйте смесь в рефиле. Оставьте хайлайтер высыхать на несколько часов.

Помните:

Для реставрации используйте чистые и сухие емкости и инструменты.

Следуйте пропорциям, чтобы не испортить текстуру косметики.

Если тени или пудра сильно разбиты, их может быть сложно восстановить полностью.

Благодаря этим простым советам вы сможете подарить вторую жизнь своей любимой косметике и сэкономить деньги.

Напомним, мы уже писали, как сделать красивый макияж.

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