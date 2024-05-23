Не псуйте свій напій: названо основну помилку при заварюванні кави

Для багатьох людей кава – це не просто напій, а ритуал, що бадьорить зранку та дарує заряд енергії протягом дня. Проте кава, заварена вдома, не завжди тішить смакові рецептори. У чому ж криється головна помилка приготування цього ароматного напою?

Багато хто вважає, що чим гарячіша вода, тим краща вийде кава. Це міф, який веде до гіркого та терпкого напою, зазначає команда UAportal.

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Річ у тім, що окріп руйнує ефірні масла кавових зерен, відповідальні за насичений смак і аромат. Замість бажаної насолоди ви отримуєте неприємний присмак.

Оптимальною температурою для заварювання кави вважається 95 градусів. У такому випадку напій буде достатньо міцним та насиченим, але не гірким.

Якщо ж ви віддаєте перевагу більш делікатному смаку, можна трохи знизити температуру до 90-92 градусів. Це підкреслить тонкі фруктові або квіткові нотки кави.

Пам'ятайте, що вода, щойно знята з вогню, занадто гаряча. Її краще трохи остудити протягом 50 секунд для оптимізації температури.

Ще один лайфхак: накрийте чашку з кавою тарілкою. Це допоможе напою розкрити свій аромат та надасть насиченіший смак.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що буде з організмом, якщо пити тільки каву без кофеїну.

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