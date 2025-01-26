Не Ісус Христос: вчені зробили сенсаційну заяву, яке ім’я насправді мав Син Божий

Протягом багатьох століть Ісус Христос залишався центральною фігурою християнської віри. Однак сьогодні експерти заявляють, що ім’я "Ісус Христос" може бути неточним.

Як повідомляє Daily Star, дослідники вважають, що особистість, яку ми знаємо як Ісуса, у своїй рідній арамейській мові мала ім'я, яке значно відрізняється від сучасного звучання. Ім’я "Ісус" у його сучасному вигляді не існувало за життя цієї історичної особи.

Воно містить літери, які з'явилися у письмовій мові лише через 1500 років після його смерті. За століття ім’я Ісуса зазнало численних змін під час перекладів і транслітерацій, пройшовши шлях від арамейської до івриту, потім до грецької, латинської, а згодом – англійської мови в XVI столітті.

На думку професора Дінеке Гоутмана з Протестантського богословського університету в Нідерландах, справжнє ім’я Ісуса, ймовірно, звучало як Єшуа або його скорочений варіант Єшу (Yeshua, Yeshu).

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Професор пояснив: "Його ім'я, ймовірно, звучало б як Єшуа арамейською мовою. Саме так він міг себе називати. Інший можливий варіант – скорочена форма Єшу, яка згадується в пізнішій рабинській літературі".

Також фахівці наголошують, що "Христос" не було прізвищем Ісуса. Насправді це титул, що походить від грецького слова Christos, яке означає "помазаник". Замість цього прізвище Ісуса, ймовірно, пов’язувалося б із його рідним містом. Таким чином, Ісус, найімовірніше, був би відомий як Єшу Назарянин (Yeshu Nazarene).

Ісус і його послідовники жили в провінції Юдея, що входила до складу Римської ім перії. Цей регіон розташовувався на території сучасних Палестини та Ізраїлю. Однак багато істориків припускають, що Ісус народився і провів своє дитинство в Назареті – невеликому містечку в Галілеї.

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Професор Гоутман, спеціаліст із взаємозв’язків між юдаїзмом і християнством, зазначив: "Ми не можемо стверджувати напевно, якими саме мовами володів Ісус. Проте, з огляду на його походження з Назарету, можна припустити, що його основною мовою спілкування була арамейська".

Арамейська мова була домінуючою в цьому регіоні та широко використовувалася серед єврейського населення. Стародавні тексти свідчать, що в часи життя Ісуса вона була розповсюджена на більшій частині території Близького Сходу.

Цікаво, що навіть у ранніх грецьких версіях Євангелій збереглися окремі висловлювання Ісуса, записані оригінальною арамейською мовою.

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