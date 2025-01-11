У Литві знайшли королівські скарби часів Другої світової війни (фото)

У криптах Вільнюського собору в Литві були знайдені історичні скарби, які не могли відшукати десятиліттями. Серед них — похоронні корони та інші відзнаки, що належали середньовічним європейським монархам.

Згідно з повідомленням туристичної агенції Go Helsinki, крипту собору не відкривали з часів початку Другої світової війни. Артефакти вперше були виявлені ще 1931 року під час очищення собору після повені. Однак після 1939 року вони були приховані й залишалися недоступними для дослідників. Про це пише CNN.

Серед знайдених предметів — корона Олександра Ягеллона, короля Польщі та великого князя Литовського, який правив у XV–XVI століттях. Також виявлено артефакти, що належали Єлизаветі Австрійській, серед яких корона, медальйон, ланцюг і дошка для труни. Інша знахідка — похоронна атрибутика Барбари Радзивілл, дружини Сигізмунда II Августа. Серед її речей були корона, скіпетр, держава, кілька каблучок і трунові дошки.

Вільнюський архієпископ Гінтарас Грушас наголосив, що ці знахідки є неоціненними скарбами, які символізують давні традиції литовської державності та є витворами ювелірного мистецтва.

За словами Рити Паулюкявічюте, директорки Музею церковної спадщини Вільнюса, артефакти мають особливе значення для історичної спадщини Литви. Вони не лише підкреслюють роль Вільнюса як некрополя еліти Великого князівства Литовського, а й нагадують про європейську ідентичність країни.

Цікаво, що ці похоронні корони не вдягали на монархів, а створювали спеціально для їхніх гробниць. Знахідки були виявлені у вересні 2024 року за допомогою ендоскопічної камери. Артефакти знайшли загорнутими в газети, датовані 1939 роком. Після реставрації їх планують представити публіці.

Нагадаємо, археологи знайшли в Іспанії площу епохи Древнього Риму.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!