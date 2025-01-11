В Литве нашли королевские сокровища времен Второй мировой войны (фото)

В криптах Вильнюсского собора в Литве были найдены исторические сокровища, которые не могли найти десятилетиями. Среди них — погребальные короны и другие знаки отличия, принадлежавшие средневековым европейским монархам.

Согласно сообщению туристического агентства Go Helsinki, крипта собора не открывалась со времен начала Второй мировой войны. Артефакты впервые были обнаружены еще в 1931 году при очищении собора после наводнения. Однако после 1939 г. они были скрыты и оставались недоступными для исследователей. Об этом пишет CNN.

Среди найденных предметов – корона Александра Ягеллона, короля Польши и великого князя Литовского, правившего в XV–XVI веках. Также обнаружены артефакты, принадлежавшие Елизавете Австрийской, среди которых корона, медальон, цепь и доска для гроба. Другая находка – похоронная атрибутика Барбары Радзивилл, жены Сигизмунда II Августа. Среди ее вещей были корона, скипетр, государство, несколько колечков и гробовые доски.

Вильнюсский архиепископ Гинтарас Грушас подчеркнул, что эти находки являются неоценимыми сокровищами, символизирующими давние традиции литовской государственности и произведениями ювелирного искусства.

По словам Риты Паулюкявичюте, директора Музея церковного наследия Вильнюса, артефакты имеют особое значение для исторического наследия Литвы. Они не только подчеркивают роль Вильнюса как некрополя элиты Великого княжества Литовского, но напоминают о европейской идентичности страны.

Интересно, что эти погребальные короны не надевали на монархов, а создавали специально для их гробниц. Находки были обнаружены в сентябре 2024 с помощью эндоскопической камеры. Артефакты нашли завернутыми в газеты, датированные 1939 годом. После реставрации планируют представить публике.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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