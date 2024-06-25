Не робіть з себе 'сіру мишку': яке взуття не варто носити жінкам після 50 років

Жінки завжди прагнуть бути в центрі уваги, незалежно від віку. Тому важливо уникати носіння певних типів взуття, які можуть зробити їхній стиль "непомітним".

Британська стилістка та відеоблогерка Дейдра Ніколас, яка веде канал 50 & Fabulous with My Friend Deirdre на YouTube, поділилася порадами про те, якого взуття слід уникати жінкам за 50.

Вона стверджує, що жінкам після 50 років не рекомендується обирати взуття з круглими носками. На її думку, вибір правильного взуття може візуально зробити їх молодшими на 10 років.

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Експертка визнає, що ця порада може викликати дискусії, адже взуття з круглими носками відоме своєю зручністю та може скорочувати ногу візуально.

Які ж альтернативи пропонує стилістка? Для жінок старше 50 ідеальним варіантом літнього взуття, яке додасть молодості та підійде до будь-якого стилю, будуть туфлі з легко загостреними або мигдалеподібними носками. При цьому, необхідно пам’ятати про комфорт.

Ніколас пояснює, що такий дизайн взуття забезпечує ногам більш стрункий вигляд, а жінка здається вищою, молодшою та витонченішою.

Експертка також наголошує, що для візуального подовження та стрункості ніг варто вибирати взуття на невисоких підборах.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, з чим носити джинси влітку жінкам за 40, незалежно від типу фігури та зросту.

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