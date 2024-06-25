Не делайте из себя 'серую мышку': какую обувь не стоит носить женщинам после 50 лет

Женщины всегда стремятся быть в центре внимания, независимо от возраста. Поэтому важно избегать ношения определенных типов обуви, которые могут сделать их стиль "незаметным".

Британский стилист и видеоблогер Дейдра Николас, которая ведет канал 50 & Fabulous with My Friend Deirdre на YouTube, поделилась советами о том, какой обуви следует избегать женщинам за 50.

Она утверждает, что женщинам после 50 лет не рекомендуется выбирать обувь с круглыми носками. По ее мнению, выбор правильной обуви может визуально сделать их моложе на 10 лет.

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Эксперт признает, что этот совет может вызвать дискуссии, ведь обувь с круглыми носками известна своим удобством и может сокращать ногу визуально.

Какие же альтернативы предлагает стилист? Для женщин старше 50 идеальным вариантом летней обуви, которая придаст молодости и подойдет к любому стилю, будут туфли с легко заостренными или миндалевидными носками. При этом, необходимо помнить о комфорте.

Николас объясняет, что такой дизайн обуви обеспечивает ногам более стройный вид, а женщина кажется выше, моложе и изящнее.

Эксперт также отмечает, что для визуального удлинения и стройности ног следует выбирать обувь на невысоком каблуке.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, с чем носить джинсы летом женщинам за 40%, независимо от типа фигуры и роста.

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