Названо три пари за знаком зодіаку, між якими існує 'хімія'

Деякі пари здаються особливими, адже тяжіння між ними настільки сильне, що не залишається непоміченим. За словами астрологів, "хімія" виникає між Овнами та Левами, Раками та Скорпіонами, Близнюками та Терезами.

Овен та Лев

Овни та Леви – амбітні та пристрасні, завдяки чому добре ладнають. Уродженці цих знаків беруть від життя максимум і ніколи не зупиняються на досягнутому. Їх взаємна енергія та ентузіазм призводять до міцних стосунків. Овни сміливі і люблять проявляти ініціативу, а Леви люблять увагу, яку їм надають. Разом пара викликає захоплення.

Рак та Скорпіон

Раки та Скорпіони утворюють сильний емоційний зв'язок – у таких стосунках партнери розуміють один одного без слів. Раки шукають безпеки та тепла, а Скорпіони енергійні та пристрасні, тому вони забезпечують саме те, що потрібно Ракам. Уродженці цих знаків ідеально доповнюють один одного, їм заздрять інші.

Близнюки та Терези

Близнюки та Терези – повітряні знаки, а це означає, що вони обидва легкі на підйом, обожнюють авантюри та віддають пріоритет спілкуванню. Близнюки допитливі та енергійні, а Терези прагнуть гармонії та рівноваги. Разом вони можуть підкорювати нові висоти – їм ніколи не буде нудно, адже уродженці знаків знайдуть чим зайнятися.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.