Названо топ-5 хороших варіантів авто в Україні до 200 тис. грн

Купівля автомобіля – це серйозні витрати, які не всім українцям по кишені. Однак на ринку вживаних авто можна знайти чудові варіанти за розумну ціну.

Фахівці з видання Телеграф проаналізували доступні пропозиції та створили власний рейтинг найкращих автомобілів у ціновому діапазоні до 5000 доларів (приблизно 200 000 гривень). До списку увійшли моделі, яким не більше 15 років.

Volkswagen Polo 2012 року

Цей компактний хетчбек оснащений 1,6-літровим бензиновим двигуном і автоматичною коробкою передач, а також доступні варіанти з ГБО. Модель відома своєю надійністю та економічністю.

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Nissan Almera 2012 року

Цей седан також оснащений 1,6-літровим бензиновим двигуном, проте є варіанти з механічною коробкою передач. Автомобіль відзначається комфортним салоном, економічністю і зручним керуванням.

Geely Emgrand 7 2013 року

Цей китайський седан оснащений 1,8-літровим бензиновим двигуном і варіатором. Він підкорює своїм привабливим дизайном і багатим оснащенням.

Renault Fluence 2011 року

Ще один стильний седан, який має під капотом 1,6-літровий дизельний двигун і механічну коробку передач. Автомобіль споживає близько 5 літрів пального на 100 км і відзначається комфортним салоном і високою надійністю.

Citroen C4 2010 року

Цей стильний хетчбек з 1,6-літровим бензиновим двигуном і механічною коробкою передач славиться своєю комфортною підвіскою і багатим оснащенням. Також доступні версії з ГБО.

Нагадаємо, раніше UAportal писав про топ-10 найпопулярніших авто в Україні за червень.

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