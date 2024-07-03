Яке авто найпопулярніше в Україні: з'явився свіжий рейтинг

Українські автолюбителі продовжують віддавати перевагу кросоверам та позашляховикам. Це було не менш помітним і в червні поточного року, коли більшість покупок авто стосувалися саме кросоверів.

Лідером за популярністю виявився Renault Duster, який зареєстрували 447 разів протягом місяця. Друге і третє місця посіли Toyota RAV-4 та Honda M-NV відповідно. Про це розповіли в "Укравтопромі".

У ТОП-10 найбільш популярних нових легкових автомобілів за червень увійшли:

Renault Duster – 447 од.;

Toyota RAV-4 – 424 од.;

Honda M-NV – 140 од.;

Toyota Camry – 138 од.;

BMW X5 – 115 од.;

Suzuki SX4 – 114 од.;

Mitsubishi L200 – 113 од.;

Mazda CX5 – 111 од.;

KIA Sportage – 107 од.;

BMW 3 – 104 од.

Нагадаємо, раніше експерти назвали найнадійніші нові авто, які можна сміливо купувати.

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