Яке авто найпопулярніше в Україні: з'явився свіжий рейтинг
Українські автолюбителі продовжують віддавати перевагу кросоверам та позашляховикам. Це було не менш помітним і в червні поточного року, коли більшість покупок авто стосувалися саме кросоверів.
Лідером за популярністю виявився Renault Duster, який зареєстрували 447 разів протягом місяця. Друге і третє місця посіли Toyota RAV-4 та Honda M-NV відповідно. Про це розповіли в "Укравтопромі".
У ТОП-10 найбільш популярних нових легкових автомобілів за червень увійшли:
- Renault Duster – 447 од.;
- Toyota RAV-4 – 424 од.;
- Honda M-NV – 140 од.;
- Toyota Camry – 138 од.;
- BMW X5 – 115 од.;
- Suzuki SX4 – 114 од.;
- Mitsubishi L200 – 113 од.;
- Mazda CX5 – 111 од.;
- KIA Sportage – 107 од.;
- BMW 3 – 104 од.
Нагадаємо, раніше експерти назвали найнадійніші нові авто, які можна сміливо купувати.
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