Можна сміливо купувати: експерти назвали найнадійніші нові авто

Недавнє дослідження якості нових автомобілів, проведене консалтинговою компанією J.D. Power, визначило найкращі та найгірші моделі. Експерти оцінювали машини, що використовуються протягом трьох місяців.

Рейтинг автомобілів базувався на кількості скарг від власників, розрахованій на 100 автомобілів певного бренду та моделі. Абсолютним лідером за якістю серед автомобілів став Lexus LC. Про це пише ampercar.

Цьогорічні показники демонструють, що виробники автомобілів масового сегмента досягли кращих результатів із 181 несправністю, порівняно з преміальним сегментом, де зафіксовано 232 несправності. Це пояснюється наявністю більшої кількості складних систем у дорогих авто. Однак загальна якість машин преміум-класу покращилася. Наприклад, власники значно рідше скаржаться на системи розпізнавання голосу.

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Електрокари показали найгірші результати якості – 266 несправностей на 100 машин. Важливо зазначити, що електромобілі розглядалися окремо від загального рейтингу.

Серед трійки найякісніших масових автомобілів виявилися Ram (149), Chevrolet (160) і Hyundai (162). У преміальному сегменті відзначилися Porsche (172), Lexus (174) і Genesis (184).

Серед електромобілів найгірші результати мали бренди Rivian і Tesla (по 266 несправностей), а найгірший показник продемонстрував Polestar – 316.

Серед інших виробників найгіршим за якістю нових машин був визнаний Dodge – 301 несправність на 100 автомобілів.

У рейтингу моделей авто найкращі результати показали GM, Hyundai та Toyota, від чотирьох до шести моделей кожного виробника визнано переможцями у своїх класах. Абсолютним лідером за якістю серед автомобілів став Lexus LC (106).

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