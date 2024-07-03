Какое авто самое популярное в Украине: появился свежий рейтинг

Украинские автолюбители продолжают отдавать предпочтение кроссоверам и внедорожникам. Это было не менее заметным и в июне текущего года, когда большинство покупок авто касались именно кроссоверов.

Лидером по популярности оказался Renault Duster, который зарегистрировали 447 раз в течение месяца. Второе и третье места заняли Toyota RAV-4 и Honda M-NV соответственно. Об этом рассказали в "Укравтопроме".

В ТОП-10 самых популярных новых легковых автомобилей за июнь вошли:

Renault Duster – 447 ед.;

Toyota RAV-4 – 424 ед.;

Honda M-NV – 140 ед.;

Toyota Camry – 138 ед.;

BMW X5 – 115 ед.;

Suzuki SX4 – 114 ед.;

Mitsubishi L200 – 113 ед.;

Mazda CX5 – 111 ед.;

KIA Sportage – 107 ед.;

BMW 3 – 104 ед.

Напомним, ранее эксперты назвали самые надежные новые автомобили, которые можно смело покупать.

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