Ці недорогі кросовери спокійно пройдуть ще 500 тисяч кілометрів

Ринок вживаних кросоверів в Україні зараз як ніколи широкий, адже їхня популярність стрімко зростає. Навіть маючи обмежений бюджет до $10 000, ви маєте з чого вибрати.

Пропонуємо рейтинг 10 кращих вживаних кросоверів в Україні до $10 000, ґрунтуючись на їх надійності, практичності, ціні та відгуках власників.

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Skoda Yeti:

Просторий і практичний сімейний кросовер з позашляховими здібностями. Ціна моделі 2010-2011 років випуску від 8000 до 9800 дол.

Suzuki SX4:

Надійний, просторий і економічний кросовер, чудово підходить для міста та бездоріжжя. Ціна моделі 2011-2013 років випуску від 5000 до 9600 дол.

Wolkswagen Tiguan:

Потужний, просторий і надійний німецький кросовер, чудово підходить для сімейних подорожей. Ціна моделі 2008-2010 років випуску від 6000 до 9000 дол.

Nissan Qashqai:

Практичний, економічний і комфортний кросовер, доступний у 7-місному варіанті. Ціна моделі 2011 року випуску приблизно 10 000 дол.

Renault Koleos:

Збалансований кросовер з просторим салоном, надійністю, динамікою та комфортом.Ціна моделі 2008-2010 років випуску від 8880 до 10000 дол.

Hyundai Santa FE:

Великий, комфортний і динамічний кросовер з просторим салоном.Ціна моделі 2006-2008 років випуску від 6800 до 9400 дол.

Нагадаємо, раніше експерти назвали найнадійніші нові авто, які можна сміливо купувати.

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