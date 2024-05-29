Названо найпопулярніші вживані дизельні авто в Україні: топ 15 моделей
Український авторинок, попри всі складнощі, продовжує функціонувати, і одним з його сегментів, що користується попитом, є дизельні авто з пробігом. Які ж марки та моделі дизельних авто користуються найбільшою популярністю серед українських покупців?
У квітні 2024 року експерти Auto.ria провели дослідження та склали рейтинг найпопулярніших дизельних авто з пробігом на українському ринку. Про це пише apostrophe.ua.
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Лідери ринку:
- Volkswagen (19%) - беззаперечний фаворит українців. Найбільш популярні моделі: Passat (2464 шт.), Transporter (1537 шт.) та Golf (1130 шт.).
- Renault (12,7%) - посідає друге місце за популярністю. Найбільш затребувані: Megane (1685 шт.) та Scenic (803 шт.).
- Mercedes-Benz (9%) - замикає трійку лідерів. Найпоширеніші: Vito (1105 шт.) та E-Class (801 шт.).
Інші популярні марки:
- Skoda (8,7%): Octavia (1795 шт.)
- BMW (5,2%): X5 (880 шт.)
- Audi (4,8%): A6 (837 шт.)
- Hyundai (4,4%): Santa Fe (754 шт.)
Цінові діапазони:
- Найдоступніші авто: Audi A6 (середня ціна - $5 тис.) та Volkswagen Caddy ($5,8 тис.).
- Найдорожчі: Volkswagen Touareg ($20,5 тис.) та BMW X5 ($18,5 тис.).
Загальні тенденції:
- Українці надають перевагу вживаним дизельним авто з пробігом 8-12 років.
- Найбільш популярні кузови: седани, універсали та кросовери.
- При виборі авто покупці зважають на такі фактори, як надійність, економія палива, доступність запчастин та ціна.
Важливо:
- Цей рейтинг ґрунтується на даних продажів вживаних дизельних авто в Україні за квітень 2024 року.
- Ціни на авто можуть відрізнятися залежно від регіону, стану та комплектації.
- Перед купівлею вживаного авто рекомендується провести його ретельну перевірку.
Зверніть увагу:
- Деякі моделі з рейтингу були об'єднані за маркою та кузовом (наприклад, Mercedes-Benz E-Class W211 та W212).
- У рейтингу не включені авто з нерозмитненим пробігом.
Нагадаємо, названо топ-15 кросоверів до $8000, які доступні на українському ринку.
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