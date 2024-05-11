Названі найякісніші та найнадійніші вживані авто до 6 тис доларів

Ціни на автомобілі значно зросли за останні роки, і навіть найдешевші вживані авто стали дорожчими. Тому, якщо ви шукаєте надійний та якісний вживаний автомобіль за доступною ціною, вам буде корисно ознайомитися з рейтингом, складеним експертами JD Power та HotCars.

Цей рейтинг з сайту ixbt.com може допомогти вам знайти надійний та доступний вживаний автомобіль, який прослужить вам довгі роки. Пам'ятайте, що перед покупкою вживаного авто завжди рекомендується провести його ретельну діагностику.

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У цьому рейтингу представлені 13 найкращих вживаних авто, які можна купити за ціною до 6000 доларів США.

Автомобілі обирались за такими критеріями:

Оцінка якості та надійності не менше 80/100 за даними JD Power

Вартість менше 6000 доларів США згідно з справедливою ринковою вартістю Kelley Blue Book

Важливо зазначити, що більшість вживаних авто, які продаються за низькою ціною, мають великий пробіг. Проте, це не повинно вас лякати, адже якісний вживаний автомобіль може прослужити ще багато років без серйозних поломок та дорогого ремонту.

Ось перші три місця рейтингу:

1. Ford Taurus 2008 року: Цей комфортабельний повнорозмірний седан з 3,5-літровим двигуном Duratec V6 зараз можна купити на вторинному ринку в середньому за $4600-4900. Експерти відзначають високу надійність моделі, незважаючи на її солідний вік (оцінка надійності 89/100).

2. Mercury Grand Marquis 2007 року: Цей американський седан також має високу оцінку надійності (88/100) та коштує на вторинному ринку в середньому $5400-5700.

3. Toyota Corolla 2007 року: Цей популярний японський седан відомий своєю надійністю та економічністю (оцінка надійності 88/100). Зараз його можна купити за $5400.

До десятки найкращих також увійшли:

Chevrolet Equinox LS 2009 року

Mercedes-Benz E350 2007 року

Subaru Forester 2.5X 2010 року

Mazda 6 2008 року

Honda Fit 2008 року

Toyota Sienna 2007 року

Honda Civic 2007 року

Ford Escape 2007 року

Ford Mustang V6 2007 року

BMW 328i 2010 року

Нагадаємо, раніше експерти назвали найдешевші в обслуговуванні марки автомобілів.

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