Названы самые качественные и надежные подержанные авто до 6 тыс. долларов

Цены на автомобили значительно выросли за последние годы, и даже самые дешевые подержанные автомобили стали дороже. Поэтому, если вы ищете надежный и качественный подержанный автомобиль по доступной цене, вам будет полезно ознакомиться с рейтингом, составленным экспертами JD Power и HotCars.

Этот рейтинг с сайта ixbt.com может помочь вам найти надежный и доступный б/у автомобиль, который прослужит вам долгие годы. Помните, что перед покупкой подержанного автомобиля всегда рекомендуется провести его тщательную диагностику.

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В этом рейтинге представлены 13 лучших подержанных авто, которые можно купить по цене до 6000 долларов США.

Автомобили выбирались по следующим критериям:

Оценка качества и надежности не менее 80/100 по данным JD Power

Стоимость менее 6000 долларов США согласно справедливой рыночной стоимости Kelley Blue Book

Важно отметить, что большинство подержанных автомобилей, которые продаются по низкой цене, имеют большой пробег. Однако это не должно вас пугать, ведь качественный подержанный автомобиль может прослужить еще много лет без серьезных поломок и дорогостоящего ремонта.

Вот первые три места рейтинга:

1. Ford Taurus 2008 года: Этот комфортабельный полноразмерный седан с 3,5-литровым двигателем Duratec V6 сейчас можно купить на вторичном рынке в среднем за $4600-4900. Эксперты отмечают высокую надежность модели, невзирая на ее солидный возраст (оценка надежности 89/100).

2. Mercury Grand Marquis 2007: Этот американский седан также имеет высокую оценку надежности (88/100) и стоит на вторичном рынке в среднем $5400-5700.

3. Toyota Corolla 2007: Этот популярный японский седан известен своей надежностью и экономичностью (оценка надежности 88/100). Теперь его можно купить за $5400.

В десятку лучших также вошли:

Chevrolet Equinox LS 2009 года

Mercedes-Benz E350 в 2007 году

Subaru Forester 2.5X 2010 года

Mazda 6 2008 года

Honda Fit 2008 года

Toyota Sienna 2007 года

Honda Civic 2007 года

Ford Escape 2007 года

Ford Mustang V6 2007 года

BMW 328i 2010 года

Напомним, ранее эксперты назвали самые дешевые в обслуживании марки автомобилей.

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