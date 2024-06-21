Названо топ-5 найпопулярніших дизельних авто в Україні

У травні цього року в Україні зареєстрували 5,8 тисячі автомобілів з дизельними двигунами, що на 14% менше, ніж торік. Зокрема, серед них нових було 1,3 тисячі (+8%), а часта вживаних, що були ввезені з-за кордону, склала 4,5 тисячі (-19%).

Згідно з інформацією, опублікованою "Укравтопром", в травні поточного року дизельні легкові автомобілі зайняли 23% ринку нових авто так само як і у травні 2023 року. У випадку з ввезеними вживаними автомобілями частка дизельних машин також становила 23%, що на 13% менше, ніж минулого року.

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ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків:

Renault Duster – 306 авто; Mitsubishi L200 – 152; Volkswagen Touareg – 98; BMW X5 – 69; BMW X3 – 65.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

Renault Megane – 433 авто; Volkswagen Passat – 316; Skoda Octavia – 316; Nissan Qashqai – 219; Volkswagen Golf – 168.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про те, автомобілі яких марок українці найчастіше ввозили у першій половині 2024 року.

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