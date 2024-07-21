Науковий погляд на кохання: вчені з’ясували, як люди обирають своїх майбутніх чоловіків та дружин

Нове дослідження виявило, що люди здатні досить точно оцінювати свою привабливість і схильні обирати партнерів з подібними характеристиками. Ці результати були опубліковані в журналі Personality and Individual Differences.

Протягом тисячоліть люди знайомляться, зустрічаються і одружуються, але процес вибору партнера залишається загадковим. Нещодавно вчені змогли пролити світло на цей феномен.

Команда дослідників під керівництвом професора психології Університету Флориди Грегорі Вебстера проаналізувала 27 досліджень, що включали 1300 гетеросексуальних пар. Результати цього аналізу були опубліковані в журналі "Особистість і індивідуальні відмінності".

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Дослідження показало, що чоловіки та жінки добре оцінюють свою привабливість і схильні обирати партнерів з подібною самооцінкою. Наприклад, чоловіки, які вважають себе привабливими, частіше обирали жінок, які також високо оцінювали свою зовнішність.

Вчені використовували дані, де учасники оцінювали свою фізичну привабливість, а їхні фотографії показували незнайомим людям для об’єктивної оцінки. Перший метааналіз був проведений у 1988 році, а тепер його повторили з використанням сучасних методів аналізу. За словами Вебстера, вихідні дані сягають 1972 року, але висновки залишаються актуальними і сьогодні.

Попри те, що деякі аспекти привабливості могли змінитися з часом, основні критерії краси залишаються незмінними. Вчені дійшли висновку, що люди об’єктивно оцінюють свою привабливість і обирають партнерів "свого рівня".

Дослідження охоплювали як молодих людей, так і пари у довготривалих шлюбах. Виявилося, що чоловіки в тривалих стосунках точніше оцінюють свою привабливість.

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