Нове дослідження розкриває, від кого діти успадковують інтелект – від мами чи тата

Науковці встановили, що стать дитини визначається батьком, точніше, типом хромосоми, яку він передає своєму нащадку. Водночас інтелектуальні здібності дитина успадковує від матері.

Дослідження показують, що гени, відповідальні за розвиток інтелекту, розташовані в Х-хромосомі. Оскільки жінки мають дві Х-хромосоми, вони мають більше шансів передати ці гени своїм дітям порівняно з чоловіками, які мають лише одну, повідомляє City Magazine.

Дослідження, проведені на мишах, показали, що ті, які отримали додаткову дозу материнського гена, мали більшу голову та мозок, але менше тіло. Навпаки, миші з додаванням батьківських генів мали менший мозок, але більші тіла. Це дослідження демонструє, як спадкова генетика впливає на розвиток мозку та когнітивні функції.

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Вчені ідентифікували клітини, що містять лише материнські або лише батьківські гени, у шести різних частинах мозку миші, які контролюють різні когнітивні функції, від харчових звичок до пам’яті. Клітини з батьківськими генами зосереджені в частинах лімбічної системи, яка відповідає за такі функції, як секс, їжа та агресія. Однак у корі головного мозку, де відбуваються найрозвиненіші когнітивні процеси, такі як мислення, мова та планування, батьківських клітин не виявлено.

Дослідження також показали, що генетика не є єдиним фактором, що визначає інтелект. За оцінками науковців, лише 40-60 відсотків інтелекту є спадковими, а решта залежить від середовища, виховання та досвіду дитини під час дорослішання.

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