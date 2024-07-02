Новое исследование раскрывает, от кого дети наследуют интеллект - от мамы или папы

Ученые установили, что пол ребенка определяется отцом, точнее, типом хромосомы, которую он передает своему отпрыску. В то же время, интеллектуальные способности ребенок наследует от матери.

Исследования показывают, что гены, ответственные за развитие интеллекта, расположены в Х-хромосоме. Поскольку женщины имеют две Х-хромосомы, у них больше шансов передать эти гены своим детям по сравнению с мужчинами, имеющими только одну, сообщает City Magazine.

Исследования, проведенные на мышах, показали, что получившие дополнительную дозу материнского гена имели большую голову и мозг, но меньшее тело. Напротив, мыши с добавлением родительских генов имели меньший мозг, но больше тела. Это исследование показывает, как наследственная генетика влияет на развитие мозга и когнитивные функции.

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Ученые идентифицировали клетки, содержащие только материнские или родительские гены, в шести разных частях мозга мыши, контролирующих различные когнитивные функции, от пищевых привычек до памяти. Клетки с родительскими генами сосредоточены в частях лимбической системы, отвечающей за такие функции, как секс, еда и агрессия. Однако в коре головного мозга, где происходят развитые когнитивные процессы, такие как мышление, речь и планирование, родительских клеток не обнаружено.

Исследования также показали, что генетика не является единственным фактором, определяющим интеллект. По оценкам ученых, только 40-60 процентов интеллекта наследственные, а остальное зависит от среды, воспитания и опыта ребенка во время взросления.

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