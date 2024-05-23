Нашестя жаб у дворі: гуманні способи позбутися проблеми

Зазвичай жаби не вважаються шкідниками, тому необхідності позбуватися від них не повинно виникати. Однак якщо їх чимало розплодилося, вони можуть стати проблемою.

Фахівці радять тим, хто втомився переступати через жаб у власному дворі, позакривати доступ до джерел води. Також бажано позбутися слимаків, на які жаби приходять полювати.

Також можна спробувати використати різні натуральні відлякувачі.

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Для прикладу, це може бути лимонна кислота. Змішайте розчин з 400 грамів лимонної кислоти та 4 літрів води, налийте розчин у пульверизатор і обприскуйте місця, як найбільше полюбилися жабам.

Засоби проти жаб. Джерело: wikihow.com Засоби проти жаб. Джерело: wikihow.com

Відлякати надокучливих стрибунів може й сольовий розчин. або безпосередньо розсипана по периметру подвір'я сіль. Розчин солоної води розпиліть його навколо місць, де скупчуються жаби. Це обпікатиме їхні лапи, ому жабам не захочеться застрибувати до вашого подвір'я.

Кофеїн як пестицид теж використовується дачниками. Для відлякування жаб можна використовувати залишки кави.

Фахівці зауважують, що контроль змінних середовищ існування жаб має вирішальне значення для позбавлення від жаб. Жаби люблять темні вологі домівки з великою кількістю їжі поблизу. Тому позбудьтеся споруд, у яких можуть ховатися жаби, наприклад куп деревини, кущів чи листя. Якщо у вас великий газон, подумайте про те, щоб його регулярно стригли. Це впливає на популяції комарів та іншої їжі для жаб на нижчому рівні.

Якщо ви можете знайти місце, де вони розмножуються, вичерпуйте жаб’ячу ікру кожного разу, коли ви її бачите.

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