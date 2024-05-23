Нашествие лягушек во дворе: гуманные способы избавиться от проблемы

Обычно лягушки не числятся вредителями, поэтому необходимости избавляться от них не должно возникать. Однако если их много расплодилось, они могут стать проблемой.

Специалисты советуют тем, кто устал переступать через лягушек в собственном дворе, закрыть доступ к источникам воды. Также желательно избавиться от улиток, на которые лягушки приходят охотиться.

Также можно попробовать использовать разные натуральные отпугиватели.

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Например, это может быть лимонная кислота. Смешайте раствор из 400 граммов лимонной кислоты и 4 литров воды, налейте раствор в пульверизатор и опрыскивайте места, как больше всего полюбились лягушкам.

Средства против лягушек. Источник: wikihow.com

Отпугнуть надоедливых прыгунов может и солевой раствор. или непосредственно рассыпана по периметру подворья соль. Раствор соленой воды распылите его вокруг мест, где скапливаются лягушки. Это будет обжигать их лапы, поэтому лягушкам не захочется запрыгивать к вашему двору.

Кофеин как пестицид тоже употребляется дачниками. Для отпугивания лягушек можно использовать остатки кофе.

Специалисты отмечают, что контроль переменных сред обитания лягушек имеет решающее значение для избавления от лягушек. Лягушки любят темные влажные дома с большим количеством пищи вблизи. Поэтому избавьтесь от сооружений, в которых могут скрываться лягушки, например куча древесины, кустов или листьев. Если у вас большой газон, подумайте, чтобы его регулярно стригли. Это влияет на популяцию комаров и другой пищи для лягушек на более низком уровне.

Если вы можете найти место, где они размножаются, исчерпывайте лягушачью икру каждый раз, когда вы ее видите.

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