На Землі може утвориться шостий океан: один з континентів розколюється на частини з величезною швидкістю (фото)

Професор Каліфорнійського університету Кен Макдональд заявив, що Африканський континент розколюється швидше, ніж передбачалося раніше. Його слова стали справжньою науковою сенсацією.

Науковці зосередили увагу на величезній тріщині довжиною 56,5 кілометра, яку вперше зафіксували у 2005 році. Вони з'ясували, що розлом щороку розширюється на 1,5 сантиметра. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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За останніми розрахунками, повне розділення континенту може відбутися вже протягом 1-5 мільйонів років, що значно швидше за ранні прогнози, які передбачали цей процес через десятки мільйонів років.

Тріщина у пустелі Ефіопії. Джерело: Nation Тріщина у пустелі Ефіопії. Джерело: Nation

"Є ймовірність, що води Індійського океану прорвуться в утворений розлом, затопивши область сучасної Східно-Африканської рифтової долини", – застерігає професор Макдональд.

Фахівці з геології стверджують, що цей процес спричинить виникнення нового континенту на карті світу. Ба більше, утворений водний простір може перетворитися на океан, глибина якого буде співмірною з Атлантичним.

Нагадаємо, раніше вчені виявили величезні острови у мантії Землі, які навіть вищі за Еверест.

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