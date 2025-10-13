На задньому дворі будинку сімʼї з Нового Орлеану знайшли надгробок часів Римської Імперії (фото)

Сім’я з Нового Орлеана, розчищаючи зарослий сад біля свого будинку, натрапила на мармурову плиту з написом латинською мовою. Як з’ясувалося, це — надгробок римського моряка віком близько 1900 років.

Про це повідомляє Independent. Антрополог із Тулейнського університету Даніелла Санторо, яку запросили для огляду знахідки, розповіла, що латинський напис одразу викликав підозру щодо її стародавнього походження. Вона звернулася до колеги, археолога Сюзанн Луснії, яка підтвердила: плита належить римському морякові на ім’я Секст Конгеніус Вер.

На задньому дворі будинку сімʼї з Нового Орлеану знайшли надгробок часів Римської Імперії. Джерело: Susann Lusnia На задньому дворі будинку сімʼї з Нового Орлеану знайшли надгробок часів Римської Імперії. Джерело: Susann Lusnia

"Коли я вперше побачила фото, у мене пробігли мурашки по шкірі — я була приголомшена", — зізналася Луснія.

Подальше дослідження показало, що колись цей надгробок зберігався в одному з італійських музеїв, але був втрачений кілька десятиліть тому.

За даними науковців, моряк помер у 42 роки після понад 20 років служби в імператорському флоті на судні, названому на честь бога Асклепія. На плиті його названо "цілком гідним", а замовниками вказані двоє "спадкоємців" — імовірно, товариші по службі, адже римським військовим не дозволялося мати родини.

Первісно надгробок стояв на кладовищі на північному заході Італії серед понад двадцяти поховань військових. Згодом його внесли до каталогу латинських написів, де вже тоді зазначалося, що місцезнаходження плити невідоме.

Після цього плита з’явилася в Національному археологічному музеї Чівітавекк’ї, але під час Другої світової війни музей був майже повністю знищений бомбардуваннями. Відтоді надгробок вважався зниклим.

Коли його знайшли у Новому Орлеані, музейні працівники підтвердили автентичність артефакту: розміри повністю збіглися з описом у старих каталогах.

Наразі тривають перемовини з італійською владою щодо повернення плити на батьківщину. Господиня будинку розповіла, що артефакт дістався її родині від дідуся та бабусі, які мали італійське коріння і служили в Італії під час Другої світової війни.

