rus
Українська
Наука

На заднем дворе дома семьи из Нового Орлеана обнаружили надгробие времен Римской Империи (фото)

Цихоцкая Мария

На заднем дворе дома семьи из Нового Орлеана обнаружили надгробие времен Римской Империи (фото)
На заднем дворе дома семьи из Нового Орлеана обнаружили надгробие времен Римской Империи. Источник: Susann Lusnia

Семья из Нового Орлеана, расчищая заросший сад возле своего дома, наткнулась на мраморную плиту с надписью на латинском языке. Как выяснилось, это надгробие римского моряка в возрасте около 1900 лет.

Об этом сообщает Independent. Антрополог из Тулейнского университета Даниэлла Санторо, которую пригласили для осмотра находки, рассказала, что латинская надпись сразу вызвала подозрение в ее древнем происхождении. Она обратилась к коллеге, археологу Сюзанну Луснии, которая подтвердила: плита принадлежит римскому моряку по имени Секст Конгениус Вер.

На заднем дворе дома семьи из Нового Орлеана обнаружили надгробие времен Римской Империи (фото)
На заднем дворе дома семьи из Нового Орлеана обнаружили надгробие времен Римской Империи. Источник: Susann Lusnia

"Когда я впервые увидела фото, у меня пробежали мурашки по коже – я была ошеломлена", – призналась Лусния.

Дальнейшее исследование показало, что когда-то это надгробие хранилось в одном из итальянских музеев, но было потеряно несколько десятилетий назад.

По данным ученых, моряк скончался в 42 года после более чем 20 лет службы в императорском флоте на судне, названном в честь бога Асклепия. На плите он назван "совершенно достойным", а заказчиками указаны двое "наследников" — вероятно, сослуживцы, ведь римским военным не разрешалось иметь семьи.

На заднем дворе дома семьи из Нового Орлеана обнаружили надгробие времен Римской Империи (фото)
На заднем дворе дома семьи из Нового Орлеана обнаружили надгробие времен Римской Империи. Источник: Susann Lusnia

Первоначально надгробие стояло на кладбище на северо-западе Италии среди более двадцати захоронений военных. Впоследствии его внесли в каталог латинских надписей, где уже тогда отмечалось, что местонахождение плиты неизвестно.

Читайте также: Исчезло и возродилось: ученые объявили сенсационную информацию о Красном море

После этого плита появилась в Национальном археологическом музее Чивитавеккьи, но во время Второй мировой войны музей был почти полностью уничтожен бомбардировками. С тех пор надгробие считалось пропавшим.

Когда его обнаружили в Новом Орлеане, музейные работники подтвердили подлинность артефакта: размеры полностью совпали с описанием в старых каталогах.

В настоящее время продолжаются переговоры с итальянскими властями о возвращении плиты на родину. Хозяйка дома рассказала, что артефакт достался ее семье от дедушки и бабушки, у которых были итальянские корни и служили в Италии во время Второй мировой войны.

Ранее мы рассказывали, что в Антарктиде было обнаружено более 80 новых озер.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Наука