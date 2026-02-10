На території Синаю виявили християнський рукопис 8 століття: чим цікавий (фото)

Під час вивчення оцифрованих рукописів із монастиря святої Катерини на Синайському півострові науковці виявили раніше невідому християнську хроніку початку VIII століття. Цей текст, датований приблизно 712–713 роками н. е., став одним із найдавніших збережених християнських описів арабо-ісламської експансії та переходу від пізньої античності до раннього середньовіччя.

Про відкриття повідомляє HeritageDaily з посиланням на дослідження Австрійської академії наук. Рукопис виявив Адріан Піртеа з Інституту середньовічних досліджень Австрійської академії наук під час аналізу оцифрованої колекції Синаю. Спочатку текст був написаний сирійською мовою, а згодом перекладений арабською. Він зберігся лише в пошкодженому рукописі XIII століття — деякі сторінки склеїлися, що ускладнило читання.

Піртеа одразу визначив важливість знахідки: "З моменту ідентифікації та попереднього аналізу стає очевидним, що це раніше невідома християнська вселенська хроніка".

Хроніка охоплює історію людства від Адама до подій VII–VIII століть. Вона детально описує:

Візантійсько-Сасанідську війну;

піднесення ісламу;

ранні арабські завоювання;

богословські та політичні дискусії того часу.

Автор демонструє глибоку обізнаність не лише з подіями в Сирії та на Близькому Сході, а й із ситуацією на Балканах, Сицилії та в Римі. Це робить текст особливо цінним для реконструкції ширшої картини ранньосередньовічного світу.

Хроніку назвали умовно "Маронітською хронікою 713 року" — за релігійною традицією, до якої, ймовірно, належав автор.

Дослідження показало, що текст тісно пов’язаний із нині втраченим джерелом VIII століття, яке використовували пізніші історики. Це робить знахідку важливою ланкою для розуміння сирійської історіографії раннього середньовіччя.

Піртеа припускає, що хроніка відображає, як християнські громади Сирії та сусідніх регіонів сприймали та інтерпретували швидкі політичні й релігійні зміни — піднесення ісламу та арабські завоювання.

Наразі Адріан Піртеа готує критичне видання тексту та повний переклад, щоб зробити хроніку доступною для світової наукової спільноти.

Маронітська хроніка 713 року — рідкісний приклад християнського джерела, створеного майже одночасно з описуваними подіями. Вона дає унікальну можливість побачити, як сучасники фіксували перехід від пізньої античності до епохи ісламського домінування на Близькому Сході.

Знахідка доповнює картину ранньосередньовічної історії регіону, показує рівень освіченості та обізнаності авторів того часу й підтверджує, наскільки цінними залишаються монастирські бібліотеки Синаю для сучасної науки.

