На території Марокко виявили скам'янілі рештки динозавра віком 168 мільйонів років: чим унікальні

Міжнародна команда палеонтологів здійснила визначне відкриття в горах Середнього Атласу Марокко – стегнову кістку найдавнішого відомого представника цераподів. Ці невеликі травоїдні динозаври, що пересувалися на двох ногах подібно до сучасних птахів, належали до групи орнітісхій або "птахотазових" динозаврів.

За даними видання Interesting Engineering, унікальну скам'янілість виявили у формації Ель-Мерс III в батському ярусі. Дослідники з Музею природної історії та Університету Бірмінгема (Велика Британія) спільно з колегами з марокканського Університету Сіді Мохамеда бен Абделли датували знахідку приблизно 168 мільйонами років, що відносить її до середньої юри. Про це пише Interesting Engineering.

"Зразок являє собою найстарішого у світі цераподу," – підкреслюють учені у своїй публікації в журналі Royal Society Open Science.

Особливу цінність відкриттю надає те, що рання історія цих динозаврів, які набули розквіту в крейдяний період, досі залишалася малодослідженою. До цієї знахідки єдиним скелетним підтвердженням існування цераподів у середній юрі була стегнова кістка, виявлена у Великій Британії. Палеонтологи мали у своєму розпорядженні переважно відбитки слідів, що значно обмежувало вивчення еволюції цієї групи.

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Нововиявлена кістка має характерні анатомічні особливості, зокрема відмінну борозенку на задній поверхні проксимального кінця, що безпомилково ідентифікує її як належну цераподу. Дослідники відзначають:

"Зразок, хоча й фрагментарний, має характеристики, включно зі зміщенням голівки стегнової кістки на виразній шийці та звуженням між голівкою та великим вертлугом, які пов'язують його саме з цераподами, а не з іншими неорнітісхіями."

Марокканська знахідка приблизно на 2 мільйони років старша за попередній "рекорд", що свідчить про значно ранішу диверсифікацію цераподів, ніж вважалося дотепер.

Науковці переконані, що гори Середнього Атласу можуть приховувати й інші рештки цих загадкових істот, що дозволить глибше дослідити еволюційний шлях динозаврів, які нагадували своїм способом пересування сучасних птахів.

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