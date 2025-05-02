На території Франції знайшли унікальні мечі зі свастикою віком 2300 років (фото)

Під час археологічних розкопок у некрополі залізного віку в Крезьє-ле-Ньоф, Франція, вчені виявили два рідкісні кельтські мечі, яким близько 2300 років. Один із них прикрашений мініатюрними свастиками, що робить знахідку ще більш унікальною.

Обидва мечі збереглися в піхвах. Один із них має піхви з мідного сплаву, декоровані поліруваними каменями та призначені для носіння на поясі. Принаймні два камені містять орнаменти у вигляді свастики — символу, що в давнину мав позитивне значення, пов’язане з сонцем та удачею, і був поширений у середземноморських культурах та кельтському мистецтві задовго до його використання нацистами. Про це пише Live Science.

Розкопки очолив археолог Вінсент Жорж. Команда працювала на території поховання площею 650 м², де виявили понад 100 могил. Через високий рівень кислотності ґрунту людські останки не збереглися, але знайшли кремаційне поховання, ритуальні предмети та велику кількість металевих прикрас.

Серед знахідок — численні браслети з мідного сплаву, 18 пошкоджених фібул (брошок), одна з яких була інкрустована коштовним каменем у позолоченій оправі. Орнаменти на прикрасах виконані у техніці карбування або рельєфного тиснення і датуються кінцем IV — початком III століття до н.е.

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Особливої уваги заслуговує короткий меч зі свастиками. Рентген показав, що на клинку також є символи кола й півмісяця, розділені лінією — найімовірніше, це елементи сакральної символіки, пов’язані з сонцем і місяцем, які широко використовувались кельтами та етрусками.

Другий меч, довший, мав підвісні кільця на піхвах і, ймовірно, був призначений для використання вершником. Його конструкція свідчить про те, що це була справжня бойова зброя, тоді як короткий меч, оздоблений орнаментами, радше символізував високий статус чи військову владу.

На думку Жоржа, коротший меч можна пов’язати з періодом кельтського вторгнення в Північну Італію та захоплення Риму галлами в 387 р. до н.е. Ці артефакти дозволяють по-новому подивитися на культури та ритуали кельтських народів епохи пізнього залізного віку.

Нагадаємо, у Перу виявили розкішну гробницю знатної жінки віком 5000 років.

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