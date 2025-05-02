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На территории Франции нашли уникальные мечи со свастикой 2300 лет (фото)

Цихоцкая Мария

На территории Франции нашли уникальные мечи со свастикой 2300 лет (фото)
На территории Франции нашли уникальные мечи со свастикой 2300 лет. Источник: Flore Giraud, INRAP

Во время археологических раскопок в некрополе железного века в Крезье-ле-Нёфе, Франция, ученые обнаружили два редких кельтских меча, которым около 2300 лет. Один из них украшен миниатюрными свастиками, что делает находку еще более уникальной.

Оба меча сохранились в ножнах. Один из них имеет ножны из медного сплава, декорированные полированными камнями и предназначенные для ношения на поясе. По крайней мере, два камня содержат орнаменты в виде свастики — символа, который в древности имел положительное значение, связанное с солнцем и удачей, и был распространен в средиземноморских культурах и кельтском искусстве задолго до использования нацистами. Об этом пишет Live Science.

Раскопки возглавил археолог Винсент Жорж. Команда работала на территории захоронения площадью 650 м2, где обнаружили более 100 могил. Из-за высокого уровня кислотности почвы человеческие останки не сохранились, но нашли кремационное захоронение, ритуальные предметы и большое количество металлических украшений.

Среди находок — многочисленные браслеты из медного сплава, 18 поврежденных фибул (брошей), одна из которых была инкрустирована драгоценным камнем в позолоченной оправе. Орнаменты на украшениях выполнены в технике чеканки или рельефного тиснения и датируются концом IV – началом III века до н.

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Особого внимания заслуживает короткий меч со свастиками. Рентген показал, что на клинке также есть символы круга и полумесяца, разделенные линией — вероятнее всего, это элементы сакральной символики, связанные с солнцем и луной, которые широко использовались кельтами и этрусками.

Второй меч, более длинный, имел подвесные кольца на ножнах и, вероятно, был предназначен для использования всадником. Его конструкция свидетельствует о том, что это было настоящее боевое оружие, тогда как короткий меч, украшенный орнаментами, скорее символизировал высокий статус или военную власть.

По мнению Жоржа, более короткий меч можно связать с периодом кельтского вторжения в Северную Италию и захвата Рима галлами в 387 г. до н. Эти артефакты позволяют по-новому взглянуть на культуры и ритуалы кельтских народов эпохи позднего железного века.

Напомним, в Перу обнаружили роскошную гробницу знатной женщины в возрасте 5000 лет.

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