На территории Франции нашли уникальные мечи со свастикой 2300 лет (фото)

Во время археологических раскопок в некрополе железного века в Крезье-ле-Нёфе, Франция, ученые обнаружили два редких кельтских меча, которым около 2300 лет. Один из них украшен миниатюрными свастиками, что делает находку еще более уникальной.

Оба меча сохранились в ножнах. Один из них имеет ножны из медного сплава, декорированные полированными камнями и предназначенные для ношения на поясе. По крайней мере, два камня содержат орнаменты в виде свастики — символа, который в древности имел положительное значение, связанное с солнцем и удачей, и был распространен в средиземноморских культурах и кельтском искусстве задолго до использования нацистами. Об этом пишет Live Science.

Раскопки возглавил археолог Винсент Жорж. Команда работала на территории захоронения площадью 650 м2, где обнаружили более 100 могил. Из-за высокого уровня кислотности почвы человеческие останки не сохранились, но нашли кремационное захоронение, ритуальные предметы и большое количество металлических украшений.

Среди находок — многочисленные браслеты из медного сплава, 18 поврежденных фибул (брошей), одна из которых была инкрустирована драгоценным камнем в позолоченной оправе. Орнаменты на украшениях выполнены в технике чеканки или рельефного тиснения и датируются концом IV – началом III века до н.

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Особого внимания заслуживает короткий меч со свастиками. Рентген показал, что на клинке также есть символы круга и полумесяца, разделенные линией — вероятнее всего, это элементы сакральной символики, связанные с солнцем и луной, которые широко использовались кельтами и этрусками.

Второй меч, более длинный, имел подвесные кольца на ножнах и, вероятно, был предназначен для использования всадником. Его конструкция свидетельствует о том, что это было настоящее боевое оружие, тогда как короткий меч, украшенный орнаментами, скорее символизировал высокий статус или военную власть.

По мнению Жоржа, более короткий меч можно связать с периодом кельтского вторжения в Северную Италию и захвата Рима галлами в 387 г. до н. Эти артефакты позволяют по-новому взглянуть на культуры и ритуалы кельтских народов эпохи позднего железного века.

Напомним, в Перу обнаружили роскошную гробницу знатной женщины в возрасте 5000 лет.

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