На території Белізу виявили гробницю правителя мая віком 1600 років (фото)

Археологи в Белізі здійснили важливе відкриття — виявили гробницю першого правителя давнього міста майя Караколь, яке відігравало ключову роль у VI–VII століттях нашої ери. Поховання належить царю на ім’я Те Кааб Чаак, чиє ім’я в перекладі з мови майя означає "Бог дощу з гілок дерев". Він зійшов на трон у 331 році, а сама гробниця, ймовірно, була створена близько 350 року.

Як повідомили у заяві археологічного проєкту Г’юстонського університету, місце поховання Те Кааб Чаака розташоване у Північно-Східному Акрополі — важливому підвищеному комплексі поблизу центру міста, де мешкала правляча еліта і проводилися урочисті церемонії. Це одна з трьох масштабних гробниць, знайдених у цьому районі. Про це пише livescience.com.

Під час розкопок археологи виявили багато поховальних артефактів — кераміку, різьблені кістки, черепашки, нефритові намистини й мозаїчну посмертну маску з нефриту. На одній зі знайдених посудин зображено правителя майя зі списом, який приймає дари, а на іншій — бога торгівлі Ек Чуа в оточенні підношень.

Останки правителя вказують, що його зріст був приблизно 1,7 метра. На момент смерті у похилому віці він, ймовірно, уже не мав зубів. Заснована ним династія проіснувала понад 460 років.

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Караколь свого часу був одним із найбільших і впливових міст цивілізації майя. У період розквіту його населення могло сягати 100 тисяч осіб. Проте приблизно до 900 року місто, як і багато інших поселень майя, занепало з невідомих причин.

Археологічні дані свідчать, що територія Караколя займала понад 177 км². У місті були дамби, терасні поля для сільського господарства та монументальні споруди, серед яких – піраміда Каана висотою 43 метри, яка досі залишається однією з найвищих будівель у Белізі.

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