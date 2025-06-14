На території Англії виявили скарб із 321 монети: чим унікальний (фото)

В Англії археологи виявили справжній скарб — 321 срібну монету, загорнуту в тканину та свинцевий мішечок. Знахідку зробили під час розкопок на території майбутньої атомної електростанції, і, що вражає, монети збереглися у відмінному стані.

Ці артефакти датуються періодом між 1036 і 1044 роками — часом, коли на трон зійшов англосаксонський король Едуард Сповідник. Саме тоді в країні спалахнула політична напруга: король зачищав двір від нелояльних родин, позбавляючи їх майна. Деякі з монет були викарбувані у сільських монетних дворах, що робить їх особливо цінними і рідкісними. Про це пише Livescience.

За словами Александера Блісса, експерта з нумізматики з Oxford Cotswold Archaeology, така кількість монет становила серйозну суму за мірками XI століття — за них можна було придбати приблизно 16 корів. Археологи припускають, що власник скарбу намагався убезпечити свої статки через політичну нестабільність і можливі переслідування.

Особливу цінність знахідці додає той факт, що археологам вдалося виявити скарб у первісному вигляді — зі збереженим мішечком, у який монети були загорнуті разом із свинцевою обгорткою. Це рідкісний випадок, оскільки більшість подібних скарбів у минулому були зруйновані під час сільськогосподарських робіт або неакуратних пошуків із металошукачами.

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Як з’ясували фахівці, свинцева обгортка була зроблена зі складеного аркуша — очевидно, її використали спеціально для збереження вмісту, зважаючи на міцність матеріалу. Це свідчить про обережність і передбачливість власника.

Ймовірно, скарб належав людині середнього соціального статусу, яка мала вплив на місцевому рівні, але не належала до вищої знаті. Саме страх перед можливими наслідками після зміни влади міг підштовхнути її до того, щоб приховати свої заощадження.

Як зазначив археолог Ендрю Пегг, момент відкриття був по-справжньому емоційним: "Я тремтів, коли розкопав його. Інформація, яку ми отримуємо завдяки скарбу, просто вражає".

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