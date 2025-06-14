На территории Англии обнаружили клад из 321 монеты: чем уникален (фото)

В Англии археологи обнаружили настоящее сокровище — 321 серебряную монету, завернутую в ткань и свинцовый мешочек. Находку сделали при раскопках на территории будущей атомной электростанции, и, что поражает, монеты сохранились в отличном состоянии.

Эти артефакты датируются периодом между 1036 и 1044 годами – временем, когда на трон взошел англосаксонский король Эдуард Исповедник. В это время в стране вспыхнуло политическое напряжение: король зачищал двор от нелояльных семей, лишая их имущества. Некоторые из монет были отчеканены в сельских монетных дворах, что делает их особенно ценными и редкими. Об этом пишет Livescience.

По словам Александера Блисса, эксперта по нумизматике из Oxford Cotswold Archaeology, такое количество монет составляло серьезную сумму по меркам XI века – за них можно было приобрести примерно 16 коров. Археологи предполагают, что владелец клада пытался обезопасить свое состояние из-за политической нестабильности и возможных преследований.

Особую ценность находке добавляет тот факт, что археологам удалось обнаружить клад в первоначальном виде — с сохранившимся мешочком, в который монеты были завернуты вместе со свинцовой оберткой. Это редкий случай, поскольку большинство подобных сокровищ в прошлом были разрушены во время сельскохозяйственных работ или неаккуратных поисков с металлоискателями.

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Как выяснили специалисты, свинцовая обертка была сделана из сложенного листа – очевидно, ее использовали специально для сохранения содержимого, учитывая прочность материала. Это свидетельствует об осторожности и предусмотрительности владельца.

Вероятно, клад принадлежал человеку среднего социального статуса, который имел влияние на местном уровне, но не принадлежал к высшей знати. Именно страх перед возможными последствиями после смены власти мог подтолкнуть ее к тому, чтобы скрыть свои сбережения.

Как отметил археолог Эндрю Пегг, момент открытия был по-настоящему эмоционален: "Я дрожал, когда раскопал его. Информация, которую мы получаем благодаря кладу, просто поражает".

Ранее мы рассказывали, что археологи обнаружили в Израиле кольцо в возрасте 2300 лет.

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