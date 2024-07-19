На Мадагаскарі знайшли гігантську істоту, яку вважали вимерлою 120 років тому (фото)

Втрачена на 126 років гігантська багатоніжка знову знайдена на Мадагаскарі!Вчені здивовані, знайшовши в лісах Мадагаскару гігантську багатоніжку, яку востаннє бачили понад 120 років тому. Цей вид, відомий як Spirostreptus sculptus, був описаний у 1897 році, але з того часу його ніколи не задокументували.

Відкриття сталося в рамках проєкту, спрямованого на пошук видів, втрачених для науки протягом понад десяти років, але не вважаються вимерлими. Команда дослідників, до складу якої входять фахівці з кількох організацій, протягом кількох тижнів прочісувала ліс Макіра, одну з найбільших природоохоронних територій Мадагаскару, пише IFLScience.

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"Мадагаскар є гарячою точкою біорізноманіття, а Макіра - недостатньо досліджена територія в країні, тому ми вирішили запровадити там нову модель для пошуку втрачених видів", - сказала Крістіна Біггс, офіцер Re:wild з питань втрачених видів.

Гігантська багатоніжка. Джерело: Re: wild Гігантська багатоніжка. Джерело: Re: wild

Гігантська багатоніжка. Джерело: Re: wild Гігантська багатоніжка. Джерело: Re: wild

Пошук виявився надзвичайно успішним, адже крім гігантської багатоніжки, вчені знайшли ще 20 інших втрачених видів, включаючи квіткових жуків, схожих на мурашок, райдужних риб та павуків-стрибунів.

"Я особисто був найбільше здивований і задоволений тим, що Spirostreptus sculptus, яка нерідко зустрічається в лісі Макіра, виявилася ще одним втраченим видом", - сказав Дмитро Тельнов, ентомолог з BINCO.

Найдовший екземпляр Spirostreptus sculptus, знайдений під час експедиції, мав довжину 27,5 сантиметрів.

Хоча команда не змогла знайти всі 30 видів зі свого списку, відкриття Spirostreptus sculptus та інших втрачених видів дає надію на те, що багато інших невідомих або "втрачених" видів все ще існують.

"Важливо продовжувати дослідження біорізноманіття Макіри, тому що, хоча це один із найбільших тропічних лісів у країні, ми все ще маємо відносно мало уявлень про те, які види зустрічаються, і, ймовірно, також буде багато зовсім неописаних видів", - сказала Джулі Лінчант з товариства охорони дикої природи Мадагаскару.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як дослідники зафільмували годування дитинчати синього кита.

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