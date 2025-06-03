Може стати причиною глобальної катастрофи: вчених лякає загроза з боку супервулкану в Італії

Великий вулканічний регіон Флегрейські поля, розташований поблизу Неаполя в Італії, знову привернув увагу науковців через значне зростання викидів вуглекислого газу. Це викликає серйозне занепокоєння серед дослідників, адже такі процеси можуть свідчити про можливу активізацію супервулкана, здатного спричинити наслідки глобального масштабу.

Зафіксовано, що кратер Сольфатара щодня викидає від 4000 до 5000 тонн CO₂. Цей показник вважається тривожним, оскільки свідчить про підвищення геотермічної активності. Дослідження показали, що до 80% викидів CO₂ мають магматичне походження, тобто безпосередньо пов’язані з діяльністю магми, що залягає під землею. Решта газів вивільняється внаслідок реакції гарячих підземних рідин із породами, насиченими кальцитом. Поряд із газовими викидами науковці також спостерігають деформацію ґрунту та сейсмічні поштовхи — усе це є важливими ознаками зростання ризику виверження. Про це пише Farmingdale Observer.

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Фахівці нагадують, що Флегрейські поля вже були місцем катастрофічного виверження близько 40 тисяч років тому. Тоді в атмосферу було викинуто гігантські об’єми попелу і газів, що спричинило суттєві зміни клімату на планеті.

У разі повторного виверження наслідки можуть бути вкрай масштабними. Вулканічний попіл потенційно накриє великі території Європи, спричиняючи перебої в авіаперельотах, ураження сільського господарства та збої в енергетичній інфраструктурі. Додаткову загрозу становлять викиди газів, які можуть спричинити глобальне зниження температур і тривалі зміни клімату, що негативно позначаться на виробництві продуктів харчування в усьому світі.

Науковці наголошують на необхідності безперервного моніторингу стану Флегрейських полів, оскільки навіть найсучасніші технології не завжди дозволяють завчасно виявити ознаки наближення потужного виверження.

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