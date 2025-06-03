Может стать причиной глобальной катастрофы: ученых пугает угроза супервулкана в Италии

Большой вулканический регион Флегрейские поля, расположенный вблизи Неаполя в Италии, снова привлек внимание ученых из-за значительного роста выбросов углекислого газа. Это вызывает серьезную обеспокоенность среди исследователей, ведь такие процессы могут свидетельствовать о возможной активизации супервулкана, способного повлечь за собой последствия глобального масштаба.

Зафиксировано, что кратер Сольфатара ежедневно выбрасывает от 4000 до 5000 тонн CO₂. Этот показатель считается тревожным, поскольку свидетельствует о повышении геотермической активности. Исследования показали, что до 80% выбросов CO₂ имеют магматическое происхождение, то есть напрямую связаны с залегающей под землей деятельностью магмы. Остальные газы высвобождаются вследствие реакции горячих подземных жидкостей с породами, насыщенными кальцитом. Наряду с газовыми выбросами ученые также наблюдают деформацию почвы и сейсмические толчки — все это важные признаки роста риска извержения. Об этом пишет Farmingdale Observer.

Читайте также: Такой ели 5000 лет назад: ученым удалось воспроизвести древний рецепт хлеба

Специалисты напоминают, что Флегрейские поля уже являлись местом катастрофического извержения около 40 тысяч лет назад. Тогда в атмосферу были выброшены гигантские объемы пепла и газов, что повлекло за собой существенные изменения климата на планете.

В случае повторного извержения последствия могут быть очень масштабными. Вулканический пепел потенциально накроет большие территории Европы, вызывая перебои в авиаперелетах, поражение сельского хозяйства и сбои в энергетической инфраструктуре. Дополнительную угрозу представляют выбросы газов, которые могут повлечь за собой глобальное снижение температур и длительные изменения климата, что негативно скажется на производстве продуктов питания во всем мире.

Ученые отмечают необходимость непрерывного мониторинга состояния Флегрейских полей, поскольку даже самые современные технологии не всегда позволяют заблаговременно выявить признаки приближения мощного извержения.

Раньше мы рассказывали, как исчезла цивилизация майя.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!