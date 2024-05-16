Може призвести до проблем з технікою: чому не можна кілька разів поспіль запускати пральну машину

Багато людей, придбавши нову пральну машину, нехтують вивченням інструкції з експлуатації. Здається, що може бути складного – натиснути кілька кнопок і запустити прання? Однак легковажне ставлення до такої техніки може призвести до серйозних проблем. Про це пише ТСН.

Ефективність та надійність роботи пральної машини залежать від багатьох факторів, але найважливішим з них є правильна експлуатація.

Звичайно, навіть найдорожча техніка не застрахована від поломок, але через недбале ставлення або неправильний догляд термін служби машинки значно скорочується.

Поширені помилки, які шкодять пральній машині:

Постійне перевантаження: Прати більше речей, ніж рекомендує виробник, не можна. Це призводить до надмірного навантаження на деталі машини та їх передчасного зношення.

Прати більше речей, ніж рекомендує виробник, не можна. Це призводить до надмірного навантаження на деталі машини та їх передчасного зношення. Дрібні предмети в кишенях одягу: Монети, ґудзики, шпильки та інші дрібні речі, які потрапляють у барабан, можуть пошкодити не лише одяг, але й внутрішні деталі машини.

Монети, ґудзики, шпильки та інші дрібні речі, які потрапляють у барабан, можуть пошкодити не лише одяг, але й внутрішні деталі машини. Жорстка вода: Накип, який утворюється через жорстку воду, може засмітити важливі вузли пральної машини та погіршити її роботу.

Накип, який утворюється через жорстку воду, може засмітити важливі вузли пральної машини та погіршити її роботу. Використання пральної машини як підставки: Сидіння або складання речей на пральній машині може призвести до пошкодження корпусу та порушення роботи електроніки.

Сидіння або складання речей на пральній машині може призвести до пошкодження корпусу та порушення роботи електроніки. Часті прання без перерв: Запуск повторного циклу прання одразу після закінчення першого може призвести до перегрівання та поломки важливих деталей машини.

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Як продовжити термін служби пральної машини:

Дотримуйтесь інструкцій з експлуатації: Використовуйте пральну машину так, як рекомендує виробник. Не перевантажуйте її, не прайте речі, які не підходять для машинного прання, використовуйте правильні програми та режими.

Використовуйте пральну машину так, як рекомендує виробник. Не перевантажуйте її, не прайте речі, які не підходять для машинного прання, використовуйте правильні програми та режими. Регулярно чистіть пральну машину: Проводьте профілактичні чистки машини від накипу, цвілі та інших забруднень. Це допоможе зберегти її чистоту та подовжити термін служби.

Проводьте профілактичні чистки машини від накипу, цвілі та інших забруднень. Це допоможе зберегти її чистоту та подовжити термін служби. Не використовуйте жорстку воду: Якщо у вас жорстка вода, рекомендується використовувати пом'якшувачі або встановити фільтр для жорсткої води.

Якщо у вас жорстка вода, рекомендується використовувати пом'якшувачі або встановити фільтр для жорсткої води. Залишайте дверцята барабана відкритими: Після прання рекомендується залишати дверцята барабана відкритими, щоб запобігти утворенню цвілі та неприємного запаху.

Після прання рекомендується залишати дверцята барабана відкритими, щоб запобігти утворенню цвілі та неприємного запаху. Дайте машині "відпочити": Не запускайте прання без перерв. Між циклами прання має бути перерва щонайменше 2 години.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете значно продовжити термін служби вашої пральної машини та заощадити на ремонті.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку треба сипати у машинку.

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