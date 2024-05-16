Может привести к проблемам с техникой: почему нельзя несколько раз подряд запускать стиральную машину

Многие люди, приобретя новую стиральную машину, пренебрегают изучением инструкции по эксплуатации. Кажется, что может быть сложно – нажать несколько кнопок и запустить стирку? Однако легкомысленное отношение к такой технике может привести к серьезным проблемам. Об этом пишет ТСН.

Эффективность и надежность работы стиральной машины зависят от многих факторов, но самым важным из них является правильная эксплуатация.

Конечно, даже самая дорогая техника не застрахована от поломок, но из-за небрежного отношения или неправильного ухода срок службы машинки значительно сокращается.

Распространенные ошибки, вредящие стиральной машине:

Постоянная перегрузка: Стирать больше вещей, чем рекомендует изготовитель, нельзя. Это приводит к чрезмерной нагрузке на детали машины и их преждевременному износу.

Мелкие предметы в карманах одежды: Монеты, пуговицы, шпильки и другие мелкие вещи, попадающие в барабан, могут повредить не только одежду, но и внутренние детали машины.

Монеты, пуговицы, шпильки и другие мелкие вещи, попадающие в барабан, могут повредить не только одежду, но и внутренние детали машины. Жесткая вода: Накипь, которая образуется через жесткую воду, может засорить важные узлы стиральной машины и ухудшить ее работу.

Накипь, которая образуется через жесткую воду, может засорить важные узлы стиральной машины и ухудшить ее работу. Использование стиральной машины в качестве подставки: Сидение или сборка вещей на стиральной машине может привести к повреждению корпуса и нарушению работы электроники.

Сидение или сборка вещей на стиральной машине может привести к повреждению корпуса и нарушению работы электроники. Частые стирки без перерывов: Запуск повторного цикла стирки сразу же после окончания первой может привести к перегреву и поломке важных деталей машины.

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Как продлить срок службы стиральной машины:

Следуйте инструкциям по эксплуатации: Используйте стиральную машину так, как рекомендует изготовитель. Не перегружайте ее, не стирайте вещи, не подходящие для машинной стирки, используйте правильные программы и режимы.

Регулярно чистите стиральную машину: Проводите профилактические чистки от накипи, плесени и других загрязнений. Это поможет сохранить ее чистоту и продлить срок службы.

Проводите профилактические чистки от накипи, плесени и других загрязнений. Это поможет сохранить ее чистоту и продлить срок службы. Не используйте жесткую воду: Если у вас жесткая вода, рекомендуется использовать смягчители или установить фильтр для жесткой воды.

Если у вас жесткая вода, рекомендуется использовать смягчители или установить фильтр для жесткой воды. Оставляйте дверцу барабана открытой: После стирки рекомендуется оставлять дверцу барабана открытой, чтобы предотвратить образование плесени и неприятного запаха.

После стирки рекомендуется оставлять дверцу барабана открытой, чтобы предотвратить образование плесени и неприятного запаха. Дайте машине "отдохнуть": Не запускайте стирку без перерывов. Между циклами стирки должен быть перерыв не менее 2 часов.

Следуя этим простым правилам, вы сможете значительно продлить срок службы стиральной машины и сэкономить на ремонте.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в машинку.

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