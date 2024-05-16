Може призвести до проблем з технікою: чому не можна кілька разів поспіль запускати пральну машину
Багато людей, придбавши нову пральну машину, нехтують вивченням інструкції з експлуатації. Здається, що може бути складного – натиснути кілька кнопок і запустити прання? Однак легковажне ставлення до такої техніки може призвести до серйозних проблем. Про це пише ТСН.
Ефективність та надійність роботи пральної машини залежать від багатьох факторів, але найважливішим з них є правильна експлуатація.
Звичайно, навіть найдорожча техніка не застрахована від поломок, але через недбале ставлення або неправильний догляд термін служби машинки значно скорочується.
Поширені помилки, які шкодять пральній машині:
- Постійне перевантаження: Прати більше речей, ніж рекомендує виробник, не можна. Це призводить до надмірного навантаження на деталі машини та їх передчасного зношення.
- Дрібні предмети в кишенях одягу: Монети, ґудзики, шпильки та інші дрібні речі, які потрапляють у барабан, можуть пошкодити не лише одяг, але й внутрішні деталі машини.
- Жорстка вода: Накип, який утворюється через жорстку воду, може засмітити важливі вузли пральної машини та погіршити її роботу.
- Використання пральної машини як підставки: Сидіння або складання речей на пральній машині може призвести до пошкодження корпусу та порушення роботи електроніки.
- Часті прання без перерв: Запуск повторного циклу прання одразу після закінчення першого може призвести до перегрівання та поломки важливих деталей машини.
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Як продовжити термін служби пральної машини:
- Дотримуйтесь інструкцій з експлуатації: Використовуйте пральну машину так, як рекомендує виробник. Не перевантажуйте її, не прайте речі, які не підходять для машинного прання, використовуйте правильні програми та режими.
- Регулярно чистіть пральну машину: Проводьте профілактичні чистки машини від накипу, цвілі та інших забруднень. Це допоможе зберегти її чистоту та подовжити термін служби.
- Не використовуйте жорстку воду: Якщо у вас жорстка вода, рекомендується використовувати пом'якшувачі або встановити фільтр для жорсткої води.
- Залишайте дверцята барабана відкритими: Після прання рекомендується залишати дверцята барабана відкритими, щоб запобігти утворенню цвілі та неприємного запаху.
- Дайте машині "відпочити": Не запускайте прання без перерв. Між циклами прання має бути перерва щонайменше 2 години.
Дотримуючись цих простих правил, ви зможете значно продовжити термін служби вашої пральної машини та заощадити на ремонті.
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